Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

10 минут назад

Ивановская конькобежка завоевала три золотые медали на международных соревнованиях

Также она вошла в состав сборной России - ФОТО


В международных соревнованиях по конькобежному спорту «Летний кубок Союза конькобежцев России», который проходил с 29 по 31 августа в Челябинске, принимали участие сильнейшие конькобежцы со всей страны. Ивановскую область на соревнованиях представляла спортсмен-инструктор областной спортивной школы № 8 «Спартак» Елена Сохрякова.

Наша спортсменка на престижных соревнованиях завоевала золото сразу на трех дистанциях: 500, 1500 и 3000 метров. Ивановская спортсменка занимается под руководством тренера Ольги Кувшиновой.

Отметим, что Елена Сохрякова вошла в недавно опубликованный список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по конькобежному спорту на 2017-2018 годы.



ключевые слова: конькобежный спорт соревнования
  • оцените новость:
  • (0)
  • 70
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации