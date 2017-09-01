Ивановская конькобежка завоевала три золотые медали на международных соревнованиях

Также она вошла в состав сборной России - ФОТО





В международных соревнованиях по конькобежному спорту «Летний кубок Союза конькобежцев России», который проходил с 29 по 31 августа в Челябинске, принимали участие сильнейшие конькобежцы со всей страны. Ивановскую область на соревнованиях представляла спортсмен-инструктор областной спортивной школы № 8 «Спартак» Елена Сохрякова.

Наша спортсменка на престижных соревнованиях завоевала золото сразу на трех дистанциях: 500, 1500 и 3000 метров. Ивановская спортсменка занимается под руководством тренера Ольги Кувшиновой.

Отметим, что Елена Сохрякова вошла в недавно опубликованный список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по конькобежному спорту на 2017-2018 годы.

поделиться ссылкой:

