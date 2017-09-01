Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

13 минут назад

В Кохме работница магазина дала отпор грабителю

В результате злоумышленник бросил похищенное и с места преступления скрылся


В Кохме полицейские задержали подозреваемого в попытке грабежа. Находясь в магазине самообслуживания, мужчина снял с себя толстовку и положил в нее кофе и шоколадки, собранные с прилавка. С похищенным подозреваемый направился к выходу, однако его попыталась остановить работница торговой точки. Женщина схватила злоумышленника, но мужчина вырвался, ударив ее по рукам. Бросив похищенное, подозреваемый скрылся. Ущерб составил порядка 3 500 рублей.

Сотрудники магазина обратились с заявлением в полицию. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале и вскоре установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и незаконное хранение наркотиков 36-летний ивановец.

Подозреваемый в содеянном признался и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: магазин грабеж полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 156
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 12 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							кофе 500р, он там шоколаду на 3кг спёр? - Или как всегда - все недостачи кассира на воров скинули?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пускай сожрёт всё это в 1 присест = наказание жестокое, но действенное!
    
Я б посмотрел как он 30 шоколадок закусывая ложками порошковый сублимированный кофе-порошок жрать стал - с просмотров на ютубе отдел полиции бы озолотился.
    
 - И сажать не нужно, кофе ему и печень и поджелудочную, всё посадит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •