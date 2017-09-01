В Кохме работница магазина дала отпор грабителю

В результате злоумышленник бросил похищенное и с места преступления скрылся





В Кохме полицейские задержали подозреваемого в попытке грабежа. Находясь в магазине самообслуживания, мужчина снял с себя толстовку и положил в нее кофе и шоколадки, собранные с прилавка. С похищенным подозреваемый направился к выходу, однако его попыталась остановить работница торговой точки. Женщина схватила злоумышленника, но мужчина вырвался, ударив ее по рукам. Бросив похищенное, подозреваемый скрылся. Ущерб составил порядка 3 500 рублей.

Сотрудники магазина обратились с заявлением в полицию. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале и вскоре установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и незаконное хранение наркотиков 36-летний ивановец.

Подозреваемый в содеянном признался и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.

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