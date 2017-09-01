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Новости

24 минуты назад

В Ивановской области пройдет IV межрегиональный форум работников дошкольного образования


7 сентября на базе медицинского центра «Решма» состоится IV межрегиональный форум работников дошкольного образования. Участниками мероприятия станут руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций Ивановской области, представители педагогической общественности Владимирской, Вологодской, Калужской, Костромской и Ярославской областей.

В рамках форума будут работать секции по проблемам индивидуализации обучения, здоровьесберегающим технологиям, созданию инновационного образовательного пространства в дошкольной организации и др. Для участников пройдут мастер-классы педагогов-победителей федеральных и региональных конкурсов, методические практикумы, тренинги. Педагоги смогут познакомиться с вернисажем детских творческих работ «Фонтан радужного настроения».

На пленарном заседании форума состоится награждение победителей регионального конкурса «Интегрированное занятие в дошкольной организации в соответствии с требованиями ФГОС», посвященного Году экологии. В конкурсе приняли участие более 170 педагогов их всех муниципальных образований области.

Специальными дипломами и призами будут награждены коллективы дошкольных образовательных организаций, являющихся региональными инновационными и стажировочными площадками.

На форуме будет дан старт новому конкурсу проектов педагогов дошкольного образования, посвященному 100-летию Иваново-Вознесенской губернии.



ключевые слова: дошкольное образование педагоги форум
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