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29 минут назад
В Шуе столкнулись автомобиль и мопед
Пострадавший мопедист доставлен в ЦРБ – ФОТО
Дорожный инцидент произошел 4 сентября около 12.10 на 2-й Южной улице райцентра. 68-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» при повороте налево столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мопедом «Орион».
В результате ДТП 55-летнего мопедиста с ушибом лодыжки доставили в Шуйскую ЦРБ.
По данным УГИБДД по Ивановской области, оба водителя были трезвы.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП автомобиль мопед
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Комментарии (1)
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- Медведь17 минут назадДорожную неровность нарисуйте, чтоб этот крутой поворот просматривался водителями едущими с указанной на знаке скоростью, как говорится знак не зря повесили.