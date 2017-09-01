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Новости

29 минут назад

В Шуе столкнулись автомобиль и мопед

Пострадавший мопедист доставлен в ЦРБ – ФОТО


Дорожный инцидент произошел 4 сентября около 12.10 на 2-й Южной улице райцентра. 68-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» при повороте налево столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мопедом «Орион».

В результате ДТП 55-летнего мопедиста с ушибом лодыжки доставили в Шуйскую ЦРБ.

По данным УГИБДД по Ивановской области, оба водителя были трезвы.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП автомобиль мопед
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									Медведь								
							
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  • 17 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Дорожную неровность нарисуйте, чтоб этот крутой поворот просматривался водителями едущими с указанной на знаке скоростью, как говорится знак не зря повесили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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