В Шуе столкнулись автомобиль и мопед

Пострадавший мопедист доставлен в ЦРБ – ФОТО





Дорожный инцидент произошел 4 сентября около 12.10 на 2-й Южной улице райцентра. 68-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» при повороте налево столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мопедом «Орион».

В результате ДТП 55-летнего мопедиста с ушибом лодыжки доставили в Шуйскую ЦРБ.

По данным УГИБДД по Ивановской области, оба водителя были трезвы.

Фото: УГИБДД

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