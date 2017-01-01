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55 минут назад
Ивановская транспортная прокуратура усмотрела в действиях капитана теплохода нарушения
Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
Ивановская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности на внутреннем водном транспорте при организации перевозок пассажиров компанией «ВЕРОНИКА-Рива» и выявила нарушения.
Так, в частности, было установлено, что капитан судна «Маяк-2» провел ремонт теплохода на территории бывшего Кинешемского речного порта. Однако сделал это без уведомления и технического наблюдения работниками «Российского Речного Регистра», что является нарушением закона.
В связи с этим руководителю компании-перевозчика внесено представление. По результатам его рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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