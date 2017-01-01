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Новости

55 минут назад

Ивановская транспортная прокуратура усмотрела в действиях капитана теплохода нарушения

Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности


Ивановская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности на внутреннем водном транспорте при организации перевозок пассажиров компанией «ВЕРОНИКА-Рива» и выявила нарушения.

Так, в частности, было установлено, что капитан судна «Маяк-2» провел ремонт теплохода на территории бывшего Кинешемского речного порта. Однако сделал это без уведомления и технического наблюдения работниками «Российского Речного Регистра», что является нарушением закона.

В связи с этим руководителю компании-перевозчика внесено представление. По результатам его рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



ключевые слова: теплоход капитан ремонт транспортная прокуратура
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									Медведь								
							
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  • 22 минуты назад
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										0
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							Еще одна кормушка с дармоедами не была привлечена к накрытому столу капитаном судна после ремонта корабля.
    
 - Что?! - Нет?! - Взятку не дал, молодец!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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