Ивановская транспортная прокуратура усмотрела в действиях капитана теплохода нарушения

Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности





Ивановская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности на внутреннем водном транспорте при организации перевозок пассажиров компанией «ВЕРОНИКА-Рива» и выявила нарушения.

Так, в частности, было установлено, что капитан судна «Маяк-2» провел ремонт теплохода на территории бывшего Кинешемского речного порта. Однако сделал это без уведомления и технического наблюдения работниками «Российского Речного Регистра», что является нарушением закона.

В связи с этим руководителю компании-перевозчика внесено представление. По результатам его рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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