Пропавший в августе в Ивановской области инвалид 2 группы найден погибшим





22 августа пропал 55-летний житель Родниковского района Николай Пошуруев. Он вышел из дома в поселке Каминский и назад не вернулся.

В ориентировках поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Иваново» сообщалось, что пропавший является инвалидом 2 группы, нуждается в приеме жизненно необходимых препаратов, в медицинской помощи. Если упадет - сам встать не сможет. Скорее всего дезориентирован.

Поиски Николая Пошуруева продолжались почти две недели. 3 сентября от поисков-добровольцев пришло печальное известие: найден, погиб. Об обстоятельствах гибели не сообщается.

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