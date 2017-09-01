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Новости

1 минуту назад

В ивановском парке Степанова пройдет Девятая «Ситцевая верста»

Программа культурно-спортивного праздника


В ближайшую субботу, 9 сентября, в Иванове состоится культурно-спортивный праздник «Ситцевая верста». Ивановцев и гостей города ожидает большая программа конкурсов, эстафет, мастер классов и выступлений творческих коллективов.

«Ситцевая верста» проводится в областном центре с 2009 года. Ежегодно в празднике принимают участие около 2 тысяч человек.

В этом году программа соревнований по бегу включает семейные старты, забеги молодоженов, ветеранов, эстафеты с передачей ситцевой палочки команд образовательных учреждений, предприятий и организаций, а также спортивных школ.

Отдельные старты «Туристята из города ситца» будут организованы для воспитанников детских садов. Дошколятам предстоит соревноваться на туристической полосе препятствий командами по 6 человек. Соревнования «Туристят» войдут в зачет комплексной городской Спартакиады среди команд дошкольных образовательных учреждений «Малышок».

Посетители парка им. Степанова могут в этот день попробовать свои силы в гиревом спорте, в прыжках через длинную скакалку, меткости попадания баскетбольного мяча в корзину и в городках.

Обязательным условием участия в состязаниях является наличие «ситцевого элемента» в одежде участника.

Заявки команд на участие в соревнованиях «Ситцевая верста 2017» принимаются в комитете молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Иванова (Шереметевский проспект, д. 1, каб. 336) до 8 сентября с 10.00 до 16.00 или на сайте.



ключевые слова: спорт культура праздник соревнования "Ситцевая верста"
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