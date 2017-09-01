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12 минут назад
В Ивановской области подросток угнал машину
Полиция задержала юного угонщика
В полицию поступило заявление от 51-летнего жителя Фурманова. Мужчина сообщил полицейским, что у него похитили автомобиль, который был припаркован у дома на 1-й Волгоградской улице.
Вскоре оперативники установили личность подозреваемого в угоне машины и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 17-летний местный житель. Ранее этот подросток уже попадал в поле зрение сотрудников полиции и состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Сейчас по факту угона проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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