В департаменте образования будет работать «горячая линия» по вопросам начала учебного года





6 сентября с 14.00 до 18.00 Департамент образования Ивановской области организует работу «горячей линии» для жителей региона, работников образовательных организаций, обучающихся и их родителей по вопросам, связанным с началом 2017-2018 учебного года.

«Горячая линия» пройдет с участием руководителей образовательного ведомства.

Телефон «горячей линии»: 8(4932) 32-97-87.

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