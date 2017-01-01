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Новости

26 минут назад

В департаменте образования будет работать «горячая линия» по вопросам начала учебного года


6 сентября с 14.00 до 18.00 Департамент образования Ивановской области организует работу «горячей линии» для жителей региона, работников образовательных организаций, обучающихся и их родителей по вопросам, связанным с началом 2017-2018 учебного года.

«Горячая линия» пройдет с участием руководителей образовательного ведомства.

Телефон «горячей линии»: 8(4932) 32-97-87.

Кроме этого, граждане могут направлять свои вопросы и предложения на адрес электронной почты: 077@adminet.ivanovo.ru, или через интернет-приемную Департамента образования.

ключевые слова: образование департамент учебный год "горячая линия"
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