В Москве открывается экспозиция победителей ивановского фестиваля «Лоскутная мозаика России»





6 сентября во всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (г. Москва) откроется экспозиция победителей всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России» в г. Иваново и зарубежных художников.

Выставка посвящена 20-летию проекта «Лоскутная мозаика России», который является самым крупным и престижным по масштабу и творческому наполнению российским фестивалем современного текстиля, имеющий национальный статус.

Напомним, что фестиваль «Лоскутная мозаика России» проходил в Ивановской области с 9 июня по 15 июля. Участниками фестиваля стали 250 мастеров, представляющих свыше 50 городов и населенных пунктов России (Иваново, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Ярославль, Башкортостан, Якутия и др.). В конкурсе участвовало более 400 изделий (одеяла, панно, куклы, сумки, жилеты, текстильные украшения, а также прочие предметы быта).

Оценивало изделия из лоскута высококвалифицированное жюри, в состав которого вошли специалисты Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея, Государственного Российского Дома народного творчества.

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Выставка в Москве будет работать до 28 сентября текущего года.