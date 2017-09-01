У жителей села Михалево из кранов вместо воды течет черная жижа

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Жители села Михалево Ивановского района в отчаянии. По их словам, с водой в селе творится что-то неладное. «Каждый вечер из крана вместо воды течет грязь, а платим, как положено, просто нет сил… - говорят люди. – Приходим с работы, а тут это… (см. фото). А в селе много маленьких детей…». Ситуацию с центральным водоснабжением в Михалеве местные жители называют не иначе, как катастрофой.

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