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51 минуту назад
У жителей села Михалево из кранов вместо воды течет черная жижа
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Жители села Михалево Ивановского района в отчаянии. По их словам, с водой в селе творится что-то неладное. «Каждый вечер из крана вместо воды течет грязь, а платим, как положено, просто нет сил… - говорят люди. – Приходим с работы, а тут это… (см. фото). А в селе много маленьких детей…». Ситуацию с центральным водоснабжением в Михалеве местные жители называют не иначе, как катастрофой.
ключевые слова: водоснабжение вода грязь
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- Медведь36 минут назад!Ёкарный БАБАЙ, ЭТО ЖЕ НЕФТЬ!