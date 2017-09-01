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Новости

26 минут назад

Сбитая на улице Кузнецова в Иванове женщина впала в кому

Личность пострадавшей устанавливается


ДТП случилось 4 сентября около 9 часов вечера на улице Кузнецова в областном центре. 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» сбил переходившую проезжу часть женщину. С травмами головы, переломом бедра, в коме 1-й степени ее госпитализировали в областную клиническую больницу. В настоящее время устанавливается личность пострадавшей. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.



ключевые слова: ДТП пешеход наезд
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
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  • 23 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Опять тоже самое,где она переходила в положенном,не положенном для этого месте,где подробности,кто виноват?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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