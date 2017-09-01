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26 минут назад
Сбитая на улице Кузнецова в Иванове женщина впала в кому
Личность пострадавшей устанавливается
ДТП случилось 4 сентября около 9 часов вечера на улице Кузнецова в областном центре. 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» сбил переходившую проезжу часть женщину. С травмами головы, переломом бедра, в коме 1-й степени ее госпитализировали в областную клиническую больницу. В настоящее время устанавливается личность пострадавшей. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
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Комментарии (1)
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- Тутошний Я23 минуты назадОпять тоже самое,где она переходила в положенном,не положенном для этого месте,где подробности,кто виноват?