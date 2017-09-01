Сбитая на улице Кузнецова в Иванове женщина впала в кому

Личность пострадавшей устанавливается





ДТП случилось 4 сентября около 9 часов вечера на улице Кузнецова в областном центре. 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» сбил переходившую проезжу часть женщину. С травмами головы, переломом бедра, в коме 1-й степени ее госпитализировали в областную клиническую больницу. В настоящее время устанавливается личность пострадавшей. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

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