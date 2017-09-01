ПОСЛУШАЙТЕ: О развернувшейся в Иванове битве горожан и строительного бизнеса

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У каждого - своя городская среда. Кому-то - новые качели, асфальт и недостающую зелень. Другим - бетонную коробку. Причем, на месте существующего детского городка и деревьев. Как, например, на улице Диановых в Иванове.

О «войне миров» - горожан и строительного бизнеса - в комментарии Татьяны Прокопенко.

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