Новости
46 минут назад
ПОСЛУШАЙТЕ: О развернувшейся в Иванове битве горожан и строительного бизнеса
ВИДЕО
У каждого - своя городская среда. Кому-то - новые качели, асфальт и недостающую зелень. Другим - бетонную коробку. Причем, на месте существующего детского городка и деревьев. Как, например, на улице Диановых в Иванове.
О «войне миров» - горожан и строительного бизнеса - в комментарии Татьяны Прокопенко.Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
- оцените новость:
-
(1)
- 262
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:38Митрополит Иосиф высказался о скандально известном фильме «Матильда»
-
(2)
- 1315
сегодня, 12:44Кто будет новым главным тренером «Текстильщика»
-
(0)
- 1309
сегодня, 10:52В Ивановской области расплодились енотовидные собаки
Их численность будут регулировать
-
(2)
- 3795
сегодня, 10:00Лица, оставившие надписи на звезде мемориала Героям фронта и тыла, установлены
ФОТО
-
(0)
- 3682