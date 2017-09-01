Набережную Уводи в Иванове благоустроят почти на 28 млн рублей

На эти средства будут построены велодорожка, площадка для новобрачных, фонтан, открытый лекторий и т.д.





Подписаны муниципальные контракты на благоустройство общегородских территорий в рамках проекта «Городская среда».

Как сообщает ивановская мэрия, благоустройством набережной реки Уводь на участке от проспекта Ленина до Банного пешеходного моста по улице Калинина займется ООО «Строительная компания ДОМ». Стоимость работ составит около 27,8 миллионов рублей. На этой территории будут заменены аварийные деревья на новые 6-тиметровые саженцы, появятся велодорожка, спортивные тренажеры. Кроме того, проект благоустройства предусматривает разбивку площадки для новобрачных с символами бракосочетания, а также строительство фонтана и открытого лектория.

4 сентября также заключен муниципальный контракт с ООО «Ивановское предприятие по благоустройству» на реконструкцию Аллеи Гагарина от улицы Тимирязева до улицы Фролова. Стоимость работ составит 2,4 миллионов рублей. Подрядчик заасфальтирует пешеходную дорожку, поставит скамейки и урны.

Напомним, что средства на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» областной центр получил из федерального и регионального бюджетов. Предусмотрено также частичное финансирование работ из бюджета областного центра.

Общегородские территории для включения в проект отбирались по результатам онлайн-голосования, которое проходило на сайте городской администрации с 10 по 24 мая. На общественное обсуждение были вынесены два проекта - обустройство набережной Уводи в центре города (получил 821 голос (67,5%) и Аллея Гагарина на одноименной улице (получил 396 голосов (32,5%).

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