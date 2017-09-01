Прокуратура проверила ивановский ТЦ «Воздвиженка»

И выявила целый ряд нарушений





Прокуратура провела массовую проверку в торговом центре «Воздвиженка» в Иванове. Сотрудники ведомства решили посмотреть, как там соблюдаются требования трудового законодательства и закон об охране труда. И пришли к неожиданным выводам.

Проверку проводили среди обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, которые работают на торговой площадке. Работники прокуратуры выявили факты, когда руководители фирм уклонялись от оформления трудовых договоров со своими сотрудниками. Кроме того, зарплату людям выплачивали с задержкой. А к работе их допускали без обучения правилам охраны труда.

«Выявленные нарушения послужили основание для внесения в адрес руководителей 15 представлений об устранении нарушений федерального законодательства. А также прокурором района возбуждено 14 административных дел об административных правонарушениях. Это нарушение трудового законодательства, а также нарушение государственных нормативных требований охраны труда», - сообщила корреспонденту IvanovoNews и.о. заместителя прокурора Фрунзенского района г. Иваново Алевтина Моткова.

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