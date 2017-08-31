В Иванове не стало еще одного памятника советского наследия

Комментарий мэрии





Речь идет о мозаике на бывшем магазине «Умелые руки» на улице Ермака, о чем мы сообщали 1 сентября. Ранее на стене цветными фрагментами было выложено изображение пионеров. Сейчас оно скрыто под слоем утеплителя. Владелец строения решил его наложить, чтобы стена не промерзала. Для этого пришлось пожертвовать мозаичным панно. Это в свою очередь вызвало негодование местных жителей. Изображение пионеров с советских лет стало районной достопримечательностью.

В мэрии нам пояснили, что мозаика не является объектом культурного наследия. А какая-то специальная программа по сохранению таких изображений в городе отсутствует. Поэтому власти в этом случае сделать ничего не могут. Судьба мозаики осталась на усмотрение владельца здания.

Фото: Дмитрий Маслов

поделиться ссылкой:

