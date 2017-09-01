Посаженную в Московском микрорайоне Аллею Славы проверили на жизнеспособность

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Сегодня, 4 сентября, заместитель главы администрации г. Иваново Виктор Казанцев осмотрел Аллею Славы в Московском микрорайоне, которую горожане высадили в ходе субботника 6 мая.

Напомним, 300 саженцев клена, 200 туй и 100 можжевельников ивановцы выиграли в ходе интернет-конкурса конкурса, организованного одним из купных питомников растений. Более 400 человек со всех районов города участвовали в высадке деревьев и кустарников.

«Молодые саженцы за исключением отдельных экземпляров прижились на новом месте. Мы посмотрим, как они перезимуют. Если будет необходимо, высадим другие деревца взамен погибших», - сообщил Виктор Казанцев.

Он добавил, что в ходе рабочего выезда проверил, как содержится придомовая территория. Замглавы администрации оценил эту работу на «удовлетворительно». Тем не менее, управляющая компания «ИвТБС» проводила работы по содержанию Аллеи Славы, установила ограждения, чтобы деревья не пострадали от автомобилей.

Виктор Казанцев отметил, что земельный участок, на котором расположена аллея, до сих пор находится в аренде у предприятия-банкрота ОАО «ДСК». Это не позволяет расходовать на содержание территории деньги муниципального бюджета. Даже покос травы будет считаться нецелевым расходованием средств. «Администрация города в этом году уже обратилась в суд по расторжению договора аренды. Надеемся, на перспективу этого дела. Тогда мы сможем в полном объеме заниматься содержание объектов озеленения и внутриквартальных дорог», - заявил чиновник.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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