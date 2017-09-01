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Новости

55 минут назад

В Кинешме в квартире пятиэтажки мужчина отравился угарным газом

Когда возник пожар, он был пьян - ФОТО


Сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Щорса в Кинешме поступило вечером 2 сентября. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, в подъезде ощущался запах дыма. Из дома пожарные эвакуировали 25 человек.

Источник возгорания был обнаружен в квартире на пятом этаже. Возгорание было локализовано на площади 1 квадратного метра.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ивановской области, в квартире находился мужчина 1977 года рождения, с признаками алкогольного опьянения и отравления угарным газом.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС



ключевые слова: пожар угарный газ отравление
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