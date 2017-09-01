Всемирно известный пианист выступит с концертом в Ивановской области





15 сентября в Левитановском культурном центре в Плесе в рамках XII Международного промышленно-экономического форума «Золотое кольцо» состоится фортепьянный концерт всемирно известного пианиста Сергея Белявского.

Сергей Белявский (Москва) - победитель, лауреат, дипломант и обладатель специальных призов 17 престижных российских и международных конкурсов – даст единственный фортепианный концерт, составленный из самых известных произведений Петра Чайковского, Сергея Танеева и Ференца Листа.

Начало концерта – в 19.00.

Для справки:

Имя Сергея Белявского хорошо известно ивановской публике по серии благотворительных концертов в рамках проектов и международных акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств» в Художественном музее (2016) и сольному концерту в Ивановской государственной филармонии (2017).

До этого, как принято говорить о большом успехе, ему рукоплескали Большой, Малый и Рахманиновский залы Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Концертный зал имени П.И. Чайковского, Центральный Дом ученых Российской академии наук, Международный центр имени А.Н. Скрябина, Московский Дом музыки, Санкт-Петербургский зал Мариинский-2.

Восторженно принимали его высокое исполнительское искусство Карнеги-холл (Нью-Йорк), Концертный зал Корто (Париж), «BOZAR» (Брюссель), Palau de la Musica (Валенсия), Большой зал Каталонского Дворца музыки, «Emerson Center» (Флорида, США) и др.

Сергей Белявский выступал с известнейшими оркестрами: «KREMLIN» п/у Миши Рохлевского, «Большой симфонический оркестр п/у Владимира Федосеева, Грузинский камерный оркестр, Московский Государственный Академический симфонический оркестр - главный дирижер Павел Коган, Симфонический оркестр «Виртуозы Львова», Будапештский оркестр радио, Оркестр Харьковской филармонии, Казахстанский филармонический оркестр, Оркестр «Simfonica del Valles» Барселоны, Оркестр «Филармония наций» п/у Юстуса Франца, Оркестр «Israel Sinfonietta Beer-Sheva», Оркестр «Szeget Simphony Orchestra» (Венгрия) и пр.

Он неоднократно участвовал в фестивалях и концертах в Израиле, США, Германии, Италии, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Испании, Греции, Польше, Грузии, Казахстане, Украине, Китае, Японии, Сан-Марино, Мальте, Хорватии, Венгрии, Марокко, Южной Корее, Австралии и России.

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