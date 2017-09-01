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В ивановском политехе открыли пространство для креатива
В ивановском политехническом университет открыли пространство для креатива «CREATRON». Оно предназначено для стимулирования студентов к занятиям творческой деятельностью и развитию креативных начал. Руководство области во главе с губернатором осмотрело новшество. Также Павел Коньков выступил перед студентами с лекцией.
Пространство «CREATRON» является рабочей зоной для проектной работы и творческих групп. Помимо этого, в холле университета будут теперь экспонироваться выдающиеся студенческие проекты, проводиться публичные лекции, арт-акции, презентации. Здесь же организовано экспресс-питание. В данный момент в экспозиционной зоне представлен проект «Иваново Fashion Net», обобщающий многочисленные дипломные проекты выпускников. В перспективе к имеющимся четырем креативным зонам добавится еще три.
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