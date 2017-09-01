Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

1 минуту назад

В ивановском политехе открыли пространство для креатива


В ивановском политехническом университет открыли пространство для креатива «CREATRON». Оно предназначено для стимулирования студентов к занятиям творческой деятельностью и развитию креативных начал. Руководство области во главе с губернатором осмотрело новшество. Также Павел Коньков выступил перед студентами с лекцией.

Пространство «CREATRON» является рабочей зоной для проектной работы и творческих групп. Помимо этого, в холле университета будут теперь экспонироваться выдающиеся студенческие проекты, проводиться публичные лекции, арт-акции, презентации. Здесь же организовано экспресс-питание. В данный момент в экспозиционной зоне представлен проект «Иваново Fashion Net», обобщающий многочисленные дипломные проекты выпускников. В перспективе к имеющимся четырем креативным зонам добавится еще три.



ключевые слова: университет студенты проекты креатив творчество
  • оцените новость:
  • (0)
  • 4
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня