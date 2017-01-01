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14 минут назад
ЗАО ПМК «Решма» задолжало своим работникам почти 3 млн рублей
В отношении исполнительного директора предприятия возбуждено дело
По состоянию на 31 августа 2017 года, передвижная механизированная колонна «Решма» имеет задолженность по выплате заработной платы перед 87 работниками за февраль-июль 2017 года в размере свыше 2 млн 930 тысяч рублей. Данный факт был установлен в ходе прокурорской проверки.
В настоящее время в отношении исполнительного директора ЗАО ПМК «Решма» возбуждено дело об административном правонарушении. Также в его адрес внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.
ключевые слова: предприятие зарплата задолженность прокуратура
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