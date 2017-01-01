ЗАО ПМК «Решма» задолжало своим работникам почти 3 млн рублей

В отношении исполнительного директора предприятия возбуждено дело





По состоянию на 31 августа 2017 года, передвижная механизированная колонна «Решма» имеет задолженность по выплате заработной платы перед 87 работниками за февраль-июль 2017 года в размере свыше 2 млн 930 тысяч рублей. Данный факт был установлен в ходе прокурорской проверки.

В настоящее время в отношении исполнительного директора ЗАО ПМК «Решма» возбуждено дело об административном правонарушении. Также в его адрес внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

поделиться ссылкой:

