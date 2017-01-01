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Новости

30 минут назад

Дольщики Ивановской ДСК требуют личного контроля Президента


Десятки обманутых дольщиков Ивановской ДСК в минувшую субботу снова вышли на митинг. И теперь они требуют создать комиссию при Президенте, которая будет заниматься проблемами исключительно ивановских объектов.

В очередной раз дольщики подчеркнули, что за все время санации ни один из них так по сути и не получил своих квартир. Не решен вопрос с передачей домов в собственность. Кроме того, большие сложности возникли с переводом домов на постоянную схему электроснабжения. Из-за нерешенных финансовых вопросов подключению препятствует компания-поставщик - «Альфа-энерго». Поэтому некоторые даже достроенные литеры до сих пор не введены в эксплуатацию Конкретных сроков сдачи домов не называется.

На митинге обманутые дольщики с Рабфаковской, микрорайона «Рождественский», Суховки и Кудряшова подписали резолюцию, которой требуют личного вмешательства Президента в решение проблем долгостроев в Иванове.

Кроме того, в списке требований - обеспечить реальный контроль за ходом достройки и ввода в эксплуатацию проблемных объектов. А также назначить куратора федерального уровня, и включить его в состав Комиссии по защите нарушенных прав дольщиков, созданной губернатором Ивановской области. Резолюция в ближайшее время будет направлена в администрацию Президента РФ.

ключевые слова: Ивановская ДСК дольщики митинг
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									Alex100								
							
    • 
							
  • 19 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Могу предвидеть судьбу Вашей резолюции. Её отправят обратно в Иваново. Для решения вопроса...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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