Дольщики Ивановской ДСК требуют личного контроля Президента





Десятки обманутых дольщиков Ивановской ДСК в минувшую субботу снова вышли на митинг. И теперь они требуют создать комиссию при Президенте, которая будет заниматься проблемами исключительно ивановских объектов.

В очередной раз дольщики подчеркнули, что за все время санации ни один из них так по сути и не получил своих квартир. Не решен вопрос с передачей домов в собственность. Кроме того, большие сложности возникли с переводом домов на постоянную схему электроснабжения. Из-за нерешенных финансовых вопросов подключению препятствует компания-поставщик - «Альфа-энерго». Поэтому некоторые даже достроенные литеры до сих пор не введены в эксплуатацию Конкретных сроков сдачи домов не называется.

На митинге обманутые дольщики с Рабфаковской, микрорайона «Рождественский», Суховки и Кудряшова подписали резолюцию, которой требуют личного вмешательства Президента в решение проблем долгостроев в Иванове.

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Кроме того, в списке требований - обеспечить реальный контроль за ходом достройки и ввода в эксплуатацию проблемных объектов. А также назначить куратора федерального уровня, и включить его в состав Комиссии по защите нарушенных прав дольщиков, созданной губернатором Ивановской области. Резолюция в ближайшее время будет направлена в администрацию Президента РФ.