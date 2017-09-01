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Более 150 муниципальных чиновников пройдут стажировку в органах госвласти Ивановской области
С сентября в регионе стартует проект по организации стажировок муниципальных служащих в исполнительных органах государственной власти.
Проект разработан общественными советниками губернатора в рамках конкурса «Профессиональная команда Губернатора». Глава региона Павел Коньков поддержал идею организации стажировок муниципальных служащих в органах исполнительной власти Ивановской области и поручил внедрить проект в практику кадровой работы.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, стажировку пройдут более 150 муниципальных служащих из 22 муниципальных образований региона. В качестве стажировочных площадок в 2017 году выбраны аппарат правительства Ивановской области, региональные департаменты образования, культуры и туризма, молодежной политики и спорта.
В областных департаментах муниципальные служащие будут обучаться лучшим практикам работы в сфере молодежной политики, образования, культуры и туризма, узнают о механизмах реализации региональных, федеральных проектов и программ, получат возможность принять участие в подготовке мероприятий регионального уровня.
В аппарате областного правительства муниципальные служащие познакомятся с кадровыми технологиями и организацией делопроизводства в системе электронного документооборота, изучат опыт работы с обращениями граждан и системой контроля за исполнением поручений Президента РФ и губернатора Ивановской области.
«Организация стажировок направлена на повышение квалификации муниципальных служащих, а также эффективности взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления области», - говорится в сообщении регионального правительства.
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