Митрополит Иосиф высказался о скандально известном фильме «Матильда»





Митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф рассказал в интервью порталу «Былое. История и современность» о том, что он думает о скандально известном фильме «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

В основе сюжета — судьба балерины Матильды Кшесинской и её отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II. Премьера запланирована на 25 октября 2017 года. Планируемый выход фильма стал предметом ожесточённой общественной полемики.

Приводим интервью митрополита Иосифа полностью.

- Ваше Высокопреосвященство! В настоящее время на страницах нашего сайта активно размещается информация, связанная с осмыслением событий, произошедших в нашей стране 100 лет назад. Освещаются, в том числе, и темы, связанные с Царственными страстотерпцами – последним императором Николаем II и членами его семьи. Не могли бы Вы, Владыка, поделиться с читателями нашего сайта своими мыслями в отношении показа фильма «Матильда», который непосредственно связан с темой Царя-страстотерпца?

- Прежде, чем перейти к самому фильму «Матильда» о котором сегодня очень много говорят, хотелось бы несколько слов сказать о современном кинематографе.

Все знают прописную истину, что культура в целом и кинематограф, в частности, призваны служить делу воспитания нации. Для этого государство вкладывает в кинематограф немалые деньги, надеясь в результате получить патриотично настроенного гражданина. Однако такая постановка вопроса сталкивается с рыночными отношениями, когда главное – заработать как можно больше денег от показа фильмов. А заработать можно привлечением массового зрителя. Чтобы такая прибыль стала возможна, в каждом фильме должны быть сцены насилия и разврата. Тут уже не до патриотического воспитания.

Я, конечно, не имею в виду все отечественные фильмы. Слава Богу, что у нас в стране есть еще достойные кинорежиссеры. Их фильмы качественные, с глубоким содержанием, заставляющие человека о многом задуматься. Но таких мастеров, к сожалению, не очень много. Большинство же отечественных фильмов и сериалов можно назвать кинопустышками, отрывающими людей от насущных дел, а главное – от общения с Богом и заботе о своей душе.

Типичная картина российского села или деревни. Палисадник, заросший лопухами и крапивой, полусгнивший забор, а на фасаде покосившегося дома одна или несколько тарелок спутниковой связи. Вечером жители села в храм прийти не могут, потому, что идет очередной телесериал.

Есть фильмы не просто пустые, но откровенно пошлые и совершенно ужасные. Их снимают не только для того, чтобы заработать деньги. Главная цель таких фильмов – исказить историю, оболгать исторических деятелей, надругаться над человеческими принципами жизни, попрать традицию своего народа.

Вот к такому разряду я бы отнес пресловутый фильм «Матильда».

Казалось бы, что за прошедшие 100 лет все, кто питали ненависть к Государю императору, уже все сказали и тема закрыта. Но ведь нет! И сегодня Царь-страстотерпец Николай II не дает им покоя. Но только теперь для глумления над ним выработана другая стратегия.

Раньше просто воспроизводились советские штампы, о том, каким Царь, якобы, был бездарным, безвольным, как он неумело управлял своим государством и не заботился о стране, предал свой народ и добровольно отрекся от престола.

Теперь же выбрали тему более изощренную – внутрисемейные отношения. И если об организаторских и военных качествах святого Царя историки еще могли хоть как-то спорить, то отношения внутри Царской семьи споров не вызывали. Ведь с полной уверенностью можно сказать, что они идеальны, Царская семья – эталон и образец для всех.

Необыкновенная любовь, которая царила между святыми Царем Николаем II, Государыней Александрой Федоровной и их детьми дала им возможность пройти через неимоверные испытания и остаться единым целым вплоть до расстрельной комнаты Ипатьевского дома.

Для всех без исключения православных жителей нашей страны семья Царя-страстотерпца является идеалом. На этом идеале мы сегодня воспитываем наше молодое поколение, говоря о святости брака, любви, верности даже до смерти. Мы говорим, что семьи должны быть многодетными и указываем на Царскую семью.

Сегодня совершенно очевидно, что Россия как государство сохранится только в том случае, если в наших семьях будет рождаться не менее пяти или шести детей, а желательно и больше. Ведь при нынешнем уровне рождаемости в 1,2, а с учетом мусульманских семей 1,7 у страны просто не может быть будущего. В современном мире не существует экономических систем, которые позволили бы при таком низком коэффициенте рождаемости просуществовать народу более 30-50 лет.

В настоящее время вопрос о сохранении нации стоит в полный рост. Экономические показатели, и степень технического оснащения здесь не играют ключевой роли. Всё зависит от численности населения. Она должна быть намного больше, чем сейчас.

Дети – это плод любви родителей. И много их рождается только в тех семьях, где царят любовь и целомудрие.

Создатели фильма «Матильда», глумясь над святостью отношений внутри Царской семьи, пытаются нанести точечный удар по современной российской семье.

Общественное напряжение, возникшее вокруг предстоящего показа на экранах страны фильма «Матильда» невольно заставил многих людей задуматься о духовном и нравственном состоянии руководства Министерства культуры. Наивно было бы думать, что оно не понимает, какой вред наносит стране, пытаясь буквально навязать народу свою клеветническую в отношении Царя киноверсию. Непонятно, куда смотрят государственные мужи?

В связи с этим вспоминается фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар», кстати, очень глубокий и содержательный. Так вот там есть такая сцена. Два бывших офицера Белой армии, разговаривают, находясь в трюме баржи. Один из них говорит примерно так: «Ни стыда, ни греха – ничего нет. Всё потеряли. Всё можно. Всё своими руками сделали. Я что-то не видел? Не понимал что-то? Всё я видел, всё понимал. Только ручками своими ни к чему прикасаться не хотел. А зачем? Пусть это кто-то другой сделает. Пусть само рассосется. Страна большая. Здесь загадим, туда пойдем, на чистую травку – там усядемся. Обойдется! Не обошлось. Какую страну погубили… Вот этими своими руками».

Через несколько минут баржа с этими собеседниками и сотнями других людей, представителей «старой России», была затоплена.

Поистине, этот фильм Михалкова для нас предупреждение. Людям, облеченным властью, нельзя быть такими недальновидными.

В этом отношении глубокое уважение вызывает позиция главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Это, безусловно, позиция патриота, человека, переживающего за будущее страны.

Существует такое выражение: «Если хочешь узнать, чья власть в городе, послушай, какие песни исполняются на главной площади». Фильм «Матильда» в этом отношении – лакмусовая бумажка. А компанию по его проталкиванию на экраны страны можно сравнить с американскими санкциями. У них есть общая цель – проверить наш народ на прочность.

Известно, что народ, не почитающий своего Бога и не уважительно относящийся к своей истории, никогда не будет уважаем другими народами.

Фильм «Матильда» — это оскорбление отечественной истории и глумление над святостью Царской семьи.

- Владыка, сегодня многие говорят, что сначала нужно посмотреть этот фильм, а потом уже давать ему оценку. У Вас какое мнение?

- Получается, что сначала нужно совершить грех, а уж потом подумать, нужно ли было это делать.

Считаю, что православному христианину уже и так понятно, куда нас подталкивают. Просмотр этого фильма дело греховное.

Думаю, что не только верующий, но и просто уважающий себя человек не должен смотреть эту пошлость.

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