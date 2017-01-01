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сегодня, 15:28

В Иванове пройдет селфи-квест «Исторический навигатор»

Мероприятие направлено на изучение архитектурного конструктивизма


В рамках проекта «Бюро детских путешествий», направленного на развитие детского и семейного туризма, 7 сентября в 11.00 на Вокзальной площади областного центра (центральный вход Железнодорожного вокзала) состоится познавательный селфи-квест «Исторический навигатор». В мероприятии примут участие около 50 воспитанников стационарных отделений реабилитации, отделений профилактической работы с семьей и детьми организаций социального обслуживания семьи и детей.

По словам организаторов, цель данного селфи-квеста – создание условий для формирования познавательного интереса обучающихся к историческому и культурному прошлому родного края, знакомство с отличительными признаками архитектурного стиля «конструктивизм».

Ребята познакомятся с историей архитектуры Иванова, узнают о знаменитых домах: Корабле, Подкове, Птице, Пуле, сделают содержательные селфи-фотографии и медиа-презентацию архитектурных объектов.

Подведение итогов и награждение команд-победителей состоится в здании Ивановской областной библиотеки для детей и юношества.

ключевые слова: селфи квест архитектура конструктивизм дети
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