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Новости

1 минуту назад

Ивановцы завоевали «серебро» в перетягивании каната на всероссийских соревнованиях


С 31 августа по 2 сентября в Ярославле проходил Второй Всероссийский фестиваль дворового спорта «Детский спорт».

На фестивале были представлены 7 спортивных дисциплин: баскетбол (3х3), волейбол, легкая атлетика, мини-футбол, силовая гимнастика, отжимания, подтягивания и перетягивание каната.

От Иванова в соревнованиях приняла участие команда Центра физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток». В состав команды вошли 38 юношей и девушек в возрасте 14-16 лет. Делегацию спортсменов сопровождали 8 тренеров. Наша команда была одной из немногих, которая приняла участие во всех 7 видах спорта.

В итоге ивановская команда показала достойный результат. В первый же день соревнований ивановцы под руководством инструктора по спорту Мишанина Н. А. завоевали серебро за перетягивание каната.



ключевые слова: спорт фестиваль канат
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