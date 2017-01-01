Новости
Ивановцы завоевали «серебро» в перетягивании каната на всероссийских соревнованиях
С 31 августа по 2 сентября в Ярославле проходил Второй Всероссийский фестиваль дворового спорта «Детский спорт».
На фестивале были представлены 7 спортивных дисциплин: баскетбол (3х3), волейбол, легкая атлетика, мини-футбол, силовая гимнастика, отжимания, подтягивания и перетягивание каната.
От Иванова в соревнованиях приняла участие команда Центра физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток». В состав команды вошли 38 юношей и девушек в возрасте 14-16 лет. Делегацию спортсменов сопровождали 8 тренеров. Наша команда была одной из немногих, которая приняла участие во всех 7 видах спорта.
В итоге ивановская команда показала достойный результат. В первый же день соревнований ивановцы под руководством инструктора по спорту Мишанина Н. А. завоевали серебро за перетягивание каната.
- оцените новость:
-
(0)
- 16
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 727
-
(2)
- 2788
-
(0)
- 2584