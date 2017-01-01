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Новости

9 минут назад

В Иванове 13-летний школьник на скутере сбил третьеклассницу, испугался и с места ДТП скрылся

Девочка с ушибами и ссадинами обратилась за медпомощью


Дорожный инцидент произошел 1 сентября у одного из домов в Кирпичном переулке областного центра. 13-летний мальчик, управляя скутером, сбил ученицу третьего класса. Транспортное средство ему дал покататься его 14-летний друг. Испугавшись того, что натворил, горе-скутерист с места ДТП скрылся, но в последствии был установлен сотрудниками дорожной полиции.

Девочка с ушибом и ссадиной поясничной области, ссадиной голеностопного сустава обратилась в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: ДТП дети скутер наезд
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									Manuel De La Mare								
							
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  • 3 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
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							Кто им продал или подарил скутер, все догадались? Может подаривших отправить зону топтать на пару годиков и органам опеки в гости на чаек зайти?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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