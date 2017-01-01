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9 минут назад
В Иванове 13-летний школьник на скутере сбил третьеклассницу, испугался и с места ДТП скрылся
Девочка с ушибами и ссадинами обратилась за медпомощью
Дорожный инцидент произошел 1 сентября у одного из домов в Кирпичном переулке областного центра. 13-летний мальчик, управляя скутером, сбил ученицу третьего класса. Транспортное средство ему дал покататься его 14-летний друг. Испугавшись того, что натворил, горе-скутерист с места ДТП скрылся, но в последствии был установлен сотрудниками дорожной полиции.
Девочка с ушибом и ссадиной поясничной области, ссадиной голеностопного сустава обратилась в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- Manuel De La Mare3 минуты назадКто им продал или подарил скутер, все догадались? Может подаривших отправить зону топтать на пару годиков и органам опеки в гости на чаек зайти?
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