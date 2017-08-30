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29 минут назад
В Иванове мусорные контейнеры стоят прямо на детской площадке
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В нашу редакцию пришло сообщение о том, что во дворе дома №58 на улице Карьерной в Иванове мусорные контейнеры стоят прямо на детской площадке. По словам местных жителей, крупногабаритный мусор не вывозится неделями. Поэтому детская площадка постоянно захламляется. «Управляющая компания РЭО №1 ничего не делает», - пишут нам жильцы дома №58.
ключевые слова: детская площадка мусорный контейнер мусор
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Комментарии (2)
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- Юлия *13 минут назада еще на Ташкенской во дворе дома №60 точно так же рядом с помойкой детская площадка, народ конечно уже привык и такое достаточно давно!
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- Manuel De La Mare9 минут назадЭто детский технопарк Кванториум :-) Нанопомойка!
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