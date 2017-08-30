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Новости

29 минут назад

В Иванове мусорные контейнеры стоят прямо на детской площадке

ФОТО


В нашу редакцию пришло сообщение о том, что во дворе дома №58 на улице Карьерной в Иванове мусорные контейнеры стоят прямо на детской площадке. По словам местных жителей, крупногабаритный мусор не вывозится неделями. Поэтому детская площадка постоянно захламляется. «Управляющая компания РЭО №1 ничего не делает», - пишут нам жильцы дома №58.



ключевые слова: детская площадка мусорный контейнер мусор
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									Юлия *								
							
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  • 13 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
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							а еще на Ташкенской во дворе дома №60 точно так же рядом с помойкой детская площадка, народ конечно уже привык и такое достаточно давно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Manuel De La Mare								
							
    • 
							
  • 9 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Это детский технопарк Кванториум :-)  Нанопомойка!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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