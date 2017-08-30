В Иванове мусорные контейнеры стоят прямо на детской площадке

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В нашу редакцию пришло сообщение о том, что во дворе дома №58 на улице Карьерной в Иванове мусорные контейнеры стоят прямо на детской площадке. По словам местных жителей, крупногабаритный мусор не вывозится неделями. Поэтому детская площадка постоянно захламляется. «Управляющая компания РЭО №1 ничего не делает», - пишут нам жильцы дома №58.

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