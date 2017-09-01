Жителю Ивановской области грозит до двух лет тюрьмы за незаконную ловлю рыбы

55-летний мужчина поймал сетью более 30 лещей и 2 судаков







В Ивановском районе на берегу реки Уводь сотрудники полиции выявили факт незаконной добычи водных биоресурсов. В частности, оперативники обнаружили рыболовную сеть из капрона, надувную лодку, а также улов, состоящий из 32 лещей и 2 судаков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в незаконной добыче рыбы и его местонахождение были установлены. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 55-летний житель города Иваново.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Браконьеру грозит до 2-х лет лишения свободы.

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