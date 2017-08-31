В Иванове у памятника Ленину установят новый арт-объект

Создание городского селфи-маршрута продолжается







Завтра, 5 сентября, в Иванове на проспекте Ленина, в аллее за памятником Владимиру Ильичу установят очередной арт-объект в рамках создания селфи-маршрута. Что это будет за композиция, пока держится в секрете. Всё сами завтра увидим.

Это будет уже седьмой по счету арт-объект нового селфи-маршрута по центральному кольцу для жителей и гостей областного центра. Шестой – в виде фигуры молодой женщины, которая изображена на гербе города – был установлен 31 августа на площади Революции неподалеку от мэрии.

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