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сегодня, 14:10

В Иванове у памятника Ленину установят новый арт-объект

Создание городского селфи-маршрута продолжается


Завтра, 5 сентября, в Иванове на проспекте Ленина, в аллее за памятником Владимиру Ильичу установят очередной арт-объект в рамках создания селфи-маршрута. Что это будет за композиция, пока держится в секрете. Всё сами завтра увидим.

Это будет уже седьмой по счету арт-объект нового селфи-маршрута по центральному кольцу для жителей и гостей областного центра. Шестой – в виде фигуры молодой женщины, которая изображена на гербе города – был установлен 31 августа на площади Революции неподалеку от мэрии.



ключевые слова: арт-объект селфи-маршрут
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Александр A.								
							
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  • 46 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А что мешает делать эти арт об'екты у: дядьки на унитазе (около по.Революции), клоуна в котелке, тоскливо смотрящего на загс, тощего алкаша с гитарой и бутылкой.?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Celer								
							
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  • 7 минут назад
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										0
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							Очевидно, дядька на унитазе, клоун в котелке и тощий алкаш с бутылкой -
    
 против!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 6 минут назад
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							Лайк, если помните, как Ленин на площади носил зелёную футболку								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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