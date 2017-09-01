Губернатор проведет заседание по созданию в Иванове детского технопарка «Кванториум»





5 сентября губернатор Ивановской области Павел Коньков проведет совещание по вопросу создания детского технопарка «Кванториум». В рамках совещания будут презентованы концепция создания и ключевые направления деятельности детского технопарка в Иванове.

Напомним, Ивановская область вошла в число 13 субъектов Российской Федерации, ставших победителями отбора Министерства образования и науки РФ на создание сети детских технопарков. Ивановский регион получит субсидию из федерального бюджета на создание детского технопарка «Кванториум» в размере 77,6 млн рублей.

Детский технопарк «Кванториум» будет создан на базе Центра технического творчества «Новация» города Иваново в 2018 году. В нем планируется ежегодное обучение по дополнительным общеобразовательным программам не менее 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет и реализация шести направлений естественнонаучной и технической направленности (квантумов): «Робоквантум», «IT-квантум», «Промышленный дизайн», «Дополненная и виртуальная реальность», «Аэроквантум» и «Хайтек».

В настоящее время в помещениях общей площадью 2 тысячи квадратных метров, где планируется разместить технопарк, ведутся строительно-монтажные работы. Работы планируется завершить во втором квартале 2018 года. На эти цели предусмотрено 74 млн рублей из средств муниципального бюджета.

Федеральная субсидия в размере 77,6 млн рублей будет направлена на приобретение средств обучения и высокотехнологичного образовательного оборудования, на эти цели в областном бюджете на 2018 год также предусмотрено софинансирование в размере 5,8 млн рублей.

«Условиями предоставления субсидии предусмотрено также привлечение внебюджетных и иных средств на софинансирование детского технопарка и обязательная реализация совместных проектов «Кванториума» с интеллектуальными и бизнес-партнерами», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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