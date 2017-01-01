Два электрощита загорелись в Иванове

Причина – неисправность электропроводки





Оба пожара произошли 2 сентября. Сначала, около 9 утра, электрический щит загорелся в швейном цехе на улице Колотилова, 49-Б. Затем, примерно в 20.45 электрощит вспыхнул в подъезде дома №67 на улице Ташкентской. Никто не пострадал. В обоих случаях причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

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