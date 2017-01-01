В Иванове пройдет межрегиональный форум «Активное долголетие»





6 сентября в областном центре состоится межрегиональный форум «Активное долголетие». Его цель - демонстрация лучших социальных практик работы с гражданами старшего поколения.

По словам зампреда правительства Ивановской области Ирины Эрмиш, в мероприятии примут участие более 100 руководителей и специалистов органов и учреждений соцзащиты населения из Ивановской, а также Вологодской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Тамбовской областей. На мероприятие также приглашены представители общественных, в том числе ветеранских организаций.

На форуме будут представлены все областные государственные и негосударственные организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста.

В программе форума - проведение пленарного заседания на тему: «Социальное проектирование как инструмент повышения адресности, качества и доступности социальных услуг для граждан старшего поколения», в ходе которого будут представлены социальные проекты и новые технологии работы с пожилыми людьми.

Кроме того, на базе организаций соцобслуживания будут работать три дискуссионные тематические площадки: «Технологии вовлечения граждан старшего поколения в активную социальную, творческую, наставническую и досуговую деятельность. Здоровьесберегающие технологии», «Опыт работы методической площадки по разработке и апробации методик и технологий в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ивановской области на примере Ивановского комплексного центра социального обслуживания населения», «Технологии социально-психологической адаптации и реабилитации граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания».

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