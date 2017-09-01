Школьники Ивановской области участвуют в финале «Президентских состязаний»





С 4 по 25 сентября в детском центре «Смена» Краснодарского края пройдет финальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В них примут участие команды средней школы №4 г. Родники (городская класс-команда) и Васильевской средней школы Шуйского района (сельская класс-команда).

В этом году обязательная программа «Президентских состязаний» включает в себя спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы. Также участники смогут продемонстрировать свое мастерство в дополнительных видах программы: плавание, бадминтон, баскетбол 3х3, дартс, мини-футбол, шахматы, и впервые за всю историю соревнований - самбо. По желанию дети могут участвовать в дополнительных видах программы.

Победители и призёры всероссийского этапа в общекомандном зачёте, среди городских классов-команд и сельских классов-команд будут награждены медалями, дипломами, кубками и памятными призами Минобрнауки России.

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