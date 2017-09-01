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01.09.2017 22:12Главный тренер "Текстильщика" подал в отставку
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Новости
58 минут назад
Кто будет новым главным тренером «Текстильщика»
Как мы сообщали ранее, 1 сентября на послематчевой пресс-конференции («Текстильщик» сыграл вничью с «Долгопрудным» со счетом 3:3 в матче ПФЛ) главный тренер «красно-черных» Вадим Евсеев заявил о своей отставке в связи с возвратом в премьер-лигу (уже известно, что он вошел в тренерский штаб пермского «Амкара»).
Сегодня и.о. главного тренера был назначен Игорь Тихонов. Между тем президент ФК "Текстильщик" Юрий Ермаков сообщил, что в настоящее время ведутся поиски нового наставника ивановской команды. Рассматриваются как именитые в прошлом игроки, так и известные российские специалисты.
Фото: Артем Садовников
ключевые слова: футбол "Текстильщик" главный тренер
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