Кто будет новым главным тренером «Текстильщика»





Как мы сообщали ранее, 1 сентября на послематчевой пресс-конференции («Текстильщик» сыграл вничью с «Долгопрудным» со счетом 3:3 в матче ПФЛ) главный тренер «красно-черных» Вадим Евсеев заявил о своей отставке в связи с возвратом в премьер-лигу (уже известно, что он вошел в тренерский штаб пермского «Амкара»).

Сегодня и.о. главного тренера был назначен Игорь Тихонов. Между тем президент ФК "Текстильщик" Юрий Ермаков сообщил, что в настоящее время ведутся поиски нового наставника ивановской команды. Рассматриваются как именитые в прошлом игроки, так и известные российские специалисты.



Фото: Артем Садовников



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