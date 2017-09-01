Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие новости

Новости

58 минут назад

Кто будет новым главным тренером «Текстильщика»


Как мы сообщали ранее, 1 сентября на послематчевой пресс-конференции («Текстильщик» сыграл вничью с «Долгопрудным» со счетом 3:3 в матче ПФЛ) главный тренер «красно-черных» Вадим Евсеев заявил о своей отставке в связи с возвратом в премьер-лигу (уже известно, что он вошел в тренерский штаб пермского «Амкара»).

Сегодня и.о. главного тренера был назначен Игорь Тихонов. Между тем президент ФК "Текстильщик" Юрий Ермаков сообщил, что в настоящее время ведутся поиски нового наставника ивановской команды. Рассматриваются как именитые в прошлом игроки, так и известные российские специалисты.

Фото: Артем Садовников



ключевые слова: футбол "Текстильщик" главный тренер
  • оцените новость:
  • (0)
  • 431
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня