Руководитель регионального СУ СКР проведет в Иванове личный прием граждан





В среду, 6 сентября, в помещении аппарата СУ СКР по Ивановской области (г. Иваново, ул. Жиделева, д. 5) состоится личный приём граждан руководителем следственного управления Александром Булаевым. Время приема – с 09.00 до 13.00.

Справки и запись по телефонам: 48-28-82, 32-53-70 (отдел по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления).

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