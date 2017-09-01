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Руководитель регионального СУ СКР проведет в Иванове личный прием граждан
В среду, 6 сентября, в помещении аппарата СУ СКР по Ивановской области (г. Иваново, ул. Жиделева, д. 5) состоится личный приём граждан руководителем следственного управления Александром Булаевым. Время приема – с 09.00 до 13.00.
Справки и запись по телефонам: 48-28-82, 32-53-70 (отдел по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления).
ключевые слова: СУ СКР Александр Булаев личный прием
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