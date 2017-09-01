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сегодня, 12:20
В Кохме пьяный водитель без прав врезался в опору теплотрассы
С переломами ребер и сочетанной травмой его доставили в ОКБ – ФОТО
ДТП случилось 3 сентября около 21.20 на улице Кочетовой в Кохме. 27-летний молодой человек, не имея водительского удостоверения, не справился с управлением вазовской «семерки» и врезался в опору теплотрассы. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель имел признаки алкогольного опьянения. С переломом ребер и сочетанной травмой его доставили в областную клиническую больницу. У него взята кровь на исследование.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП
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Комментарии (3)
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- Медведьсегодня, 12:28"вазовской «семерки» " - кто то у Вас там любит это выражение, какая трава используется для написания этих статей?
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- Manuel De La Mareсегодня, 12:37Пожелаем ему цирроза :-)
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- московский37 минут назадЕще один "герой дня", которого нам надо пожалеть. Главное, его родителей не ранить оскорбительным словом о сыночке. Ведь о них он не думал, думать о его родителях мы должны.
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