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Новости

сегодня, 12:20

В Кохме пьяный водитель без прав врезался в опору теплотрассы

С переломами ребер и сочетанной травмой его доставили в ОКБ – ФОТО


ДТП случилось 3 сентября около 21.20 на улице Кочетовой в Кохме. 27-летний молодой человек, не имея водительского удостоверения, не справился с управлением вазовской «семерки» и врезался в опору теплотрассы. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель имел признаки алкогольного опьянения. С переломом ребер и сочетанной травмой его доставили в областную клиническую больницу. У него взята кровь на исследование.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 12:28
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										0
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							"вазовской «семерки» " - кто то у Вас там любит это выражение, какая трава используется для написания этих статей?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Manuel De La Mare								
							
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  • сегодня, 12:37
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										+1
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							Пожелаем ему цирроза :-) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									московский								
							
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  • 37 минут назад
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    • 
										0
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							Еще один "герой дня", которого нам надо пожалеть.  Главное, его родителей не ранить оскорбительным словом о сыночке. Ведь о них он не думал, думать о его родителях мы должны.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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