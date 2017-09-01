В Кохме пьяный водитель без прав врезался в опору теплотрассы

С переломами ребер и сочетанной травмой его доставили в ОКБ – ФОТО





ДТП случилось 3 сентября около 21.20 на улице Кочетовой в Кохме. 27-летний молодой человек, не имея водительского удостоверения, не справился с управлением вазовской «семерки» и врезался в опору теплотрассы. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель имел признаки алкогольного опьянения. С переломом ребер и сочетанной травмой его доставили в областную клиническую больницу. У него взята кровь на исследование.

Фото: УГИБДД

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