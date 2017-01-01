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Новости

20 минут назад

На перекрестке улиц Куконковых и Павла Большевикова в Иванове временно отключат светофоры


5 сентября будут отключены светофоры на перекрестке улиц Куконковых и Павла Большевикова в областном центре. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения – с 08.00 до 17.00.



ключевые слова: перекресток светофоры
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									Игорь Зверев								
							
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  • 1 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Весело будет... Вот что бы ночью не проводить работы со светофорами, денег жалко?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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