На перекрестке улиц Куконковых и Павла Большевикова в Иванове временно отключат светофоры





5 сентября будут отключены светофоры на перекрестке улиц Куконковых и Павла Большевикова в областном центре. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения – с 08.00 до 17.00.

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