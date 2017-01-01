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20 минут назад
На перекрестке улиц Куконковых и Павла Большевикова в Иванове временно отключат светофоры
5 сентября будут отключены светофоры на перекрестке улиц Куконковых и Павла Большевикова в областном центре. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения – с 08.00 до 17.00.
ключевые слова: перекресток светофоры
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- Игорь Зверев1 минуту назадВесело будет... Вот что бы ночью не проводить работы со светофорами, денег жалко?