Митрополит Иосиф совершил молебен в строящемся храме на улице Ермака в Иванове

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1 сентября митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф совершил молебен с каноном и акафистом святителю Николаю Чудотворцу в строящемся Никольском храме на улице Ермака города Иваново.

Храм был заложен почти год назад, 15 сентября 2016 года. За это время выстроен цокольный этаж, сооружены плиты перекрытия, начинается возведение стен.

«Никольский храм не имеет каких-либо конкретных благотворителей, он воздвигается методом народной стройки за счет небольших перечислений от граждан и организаций», - говорится в сообщении Ивановской митрополии.

Справка Ивановской митрополии:

Улица, на которой состоится закладка храма, первоначально носила название Никольской. Она возникла в первой половине XIX столетия, намного раньше, чем сформировался Вознесенский посад, в состав которого она впоследствии вошла.

Имя Никольской улица носила на протяжении многих десятилетий. В 1872 году она была переименована во Всесвятскую, в честь придела Всех святых Вознесенского храма.

Никольской тогда стала называться часть нынешнего проспекта Ленина в районе современной Станционной, так как там в 1866 году была построена больница для мастеровых и рабочих с домовым храмом в честь святителя Николая.

В 1927 году Всесвятская улица была переименована в честь партийной клички одного из боевиков ивановской организации большевиков – В.Е.Морозова («Ермака»), застреленного во время большевистского восстания в Москве осенью 1917 года.

В 1903 году на том месте, где сейчас располагается Ивановский энергетический колледж, фабрикант Александр Иванович Гарелин и его супруга Мария Александровна Гарелина по проекту выдающегося архитектора Ф.О.Шехтеля построили храм в честь Происхождения древ Креста Господня, именуемый обычно Спасским.

Он являлся, наверное, самым красивым церковным зданием Иваново-Вознесенска. В храме были установлены двухъярусные иконостасы из белого мрамора. Его расписали ученики московского Строгановского училища по образцу Владимирского собора в Киеве.

При Спасском храме в 1911 году открылось Свято-Ольгинское общество трезвости. Оно было весьма активным и многочисленным. Например, в мае 1913 года в крестном ходе общества участвовало не менее десяти тысяч человек.

Возле Спасского храма Мария Александровна Гарелина построила рабочий поселок и детский сад на 80 мест. Через десять лет при нем появилось «колыбельное отделение» на 44 люльки. Неподалеку, на современной Смольной улице, Мария Александровна устроила детский приют на 25 мест и школу на 200 человек. В школе была открыта бесплатная библиотека для рабочих.

На нынешней улице Детской Мария Александровна Гарелина в 1907 году построила первый в Иваново-Вознесенске хоспис (именовавшийся «больницей для хроников»). В нем доживали умирающие, которым, на средства семьи Гарелиных, обеспечивался прекрасный уход. Во дворе здания имелась часовня.

Напротив Спасского храма фабриканты Харлампий Иванович и Екатерина Осиповна Куваевы построили городскую больницу, носящую их имя. Неподалеку располагалась городская богадельня имени купца И.В.Небурчилова, а рядом – «убежище для слепых» имени М.А.Скобенниковой.

Таким образом, в районе старинной улицы Никольской находилось большое количество благотворительных учреждений.

В 1937 году Спасский храм был разрушен. Ныне на территории Ивановской клинической больницы имени Куваевых имеется часовня в честь Происхождения древ Креста Господня в воспоминание об этом храме.

Строительство крупного Никольского храма служит делу восстановления исторической справедливости. До настоящего времени в областном центре не было ни одного храма в святителя Николая Чудотворца. Между тем почитание этого великого угодника Божия в Иваново-Вознесенске, как и везде в России, было весьма велико.

Святителю Николаю был посвящен придел в древнейшем Крестовоздвиженском храме села Иваново, располагавшемся на территории современной площади Революции. В честь святителя Николая назывались семь улиц Иваново-Вознесенска. Сейчас это улицы: Театральная, Международная, 7-я Завокзальная, 4-я Сосневская, Ударная, часть проспекта Ленина и упоминавшаяся уже улица Ермака.

В советские годы ни одна из Никольских улиц не сохранила своего первоначального названия. Следует отметить, что Завокзальными в областном центре называются десять улиц (до 1974 года их было одиннадцать), а Сосневскими – двенадцать улиц.

Видео с youtube.com - Ивановская Епархиальная Телестудия

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