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Новости

сегодня, 10:52

В Ивановской области расплодились енотовидные собаки

Их численность будут регулировать


Департамент природных ресурсов и экологии издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. В частности, речь в нем идет о енотовидных собаках. Приказом разрешается отстрелить четырех особей этого вида животных. Причина – превышение показателей максимальной численности енотовидных собак на территории Ивановской области (количество особей на 1000 га охотничьих угодий), и в связи с этим угроза возникновения и распространения болезней животных, нанесение ущерба здоровью граждан и объектам животного мира.



ключевые слова: животные енотовидная собака численность охота
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Жаль, что Департамент природных ресурсов не следит за численностью остального зверья в Ивановской области...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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