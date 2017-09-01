В Ивановской области расплодились енотовидные собаки

Их численность будут регулировать





Департамент природных ресурсов и экологии издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. В частности, речь в нем идет о енотовидных собаках. Приказом разрешается отстрелить четырех особей этого вида животных. Причина – превышение показателей максимальной численности енотовидных собак на территории Ивановской области (количество особей на 1000 га охотничьих угодий), и в связи с этим угроза возникновения и распространения болезней животных, нанесение ущерба здоровью граждан и объектам животного мира.

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