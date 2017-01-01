Производство ŠKODA Kodiaq запустят в РФ в первом квартале 2018 года

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Представители компании «ŠKODA Auto Россия» рассказали о планах по старту производства Kodiaq на территории РФ. Первый семейный внедорожник марки будет выпускаться в Нижнем Новгороде начиная с первого квартала 2018 года. ŠKODA KODIAQ впечатляет рекордной вместительностью, современными информационно-развлекательными системами, а также многочисленными ассистентами для водителя, традиционно доступными в автомобилях более высокого класса. С запуском модели марка начинает масштабную кампанию по расширению сегмента SUV.

«Локальное производство всегда играло ключевую роль в долгосрочной стратегии развития в ŠKODA России, - сказал член совета директоров, ответственный за производство и логистику, Михаэль Оэльеклаус. – Решение о запуске локального производства нашего первого большого внедорожника стало большим достижением и серьёзным шагом в развитии ŠKODA на стратегически важном для марки рынке».

На мощностях завода в Нижнем Новгороде сейчас выпускаются ŠKODA Octavia и Yeti. Ранее предприятие «Группы ГАЗ» посетил Михаэль Оэльеклаус, после чего и было принято решение о старте в начале следующего года производства полного цикла новой модели Kodiaq.

Хотим напомнить, продажи ŠKODA Kodiaq в России начались в июне 2017 года. Модель пользуется успехом – свыше 700 автомобилей ŠKODA KODIAQ уже переданы российским клиентам. «Запуск локального производства несомненно окажет положительное влияние на сроки поставок, - отметили в местном офисе. - Это позволит также расширить линейку двигателей и комплектаций для популярной модели».

Начиная с 2007 года ŠKODA производит автомобили на заводе VOLKSWAGEN Group в Калуге, а с 2011 года производство локализовано на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Модели ŠKODA OCTAVIA и ŠKODA YETI собирают в Нижнем Новгороде по методу полного цикла CKD. Обновленный лифтбек ŠKODA RAPID производится на заводе в Калуге с 2017 года, прежде здесь же была налажена сборка его предшественника. В 2015 году в Калуге был открыт моторный завод, выпускающий атмосферные двигатели 1.6 MPI, которые устанавливаются на модели ŠKODA и Volkswagen локальной сборки.

Ранее в этом году VOLKSWAGEN Group Rus и «Группа ГАЗ» продлили договор о сотрудничестве до 2025 года. Стороны расширили партнерское соглашение, определив линейку моделей, которые будут выпускаться в Нижнем Новгороде, а также согласовали план адаптации производственных мощностей завода «Группы ГАЗ» для запуска новых моделей VOLKSWAGEN Group Rus.

В автосалоне РАДАР Холдинг вы сможете выбрать свой ŠKODA KODIAQ. Наши менеджеры более подробно вам расскажут, продемонстрируют все функции и преимущества данного автомобиля. А также вы сможете пройти тест-драйв на ŠKODA KODIAQ.

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