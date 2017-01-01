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12 минут назад
Ивановец украл у соседа дверь от квартиры
Продал ее за 500 рублей, а на вырученные деньги приобрел спиртное
Житель областного центра заменил в своей квартире входную дверь, а старую временно оставил в подъезде. Этим обстоятельством воспользовался его 29-летний сосед. Он украл старую металлическую дверь и решил отнести ее в пункт приема черных и цветных металлов. По пути его остановил прохожий и предложил купить дверь. Подозреваемый в краже согласился и продал дверь мужчине за 500 рублей, а на вырученные деньги приобрел спиртное.
Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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