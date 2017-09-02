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Новости

33 минуты назад

Лица, оставившие надписи на звезде мемориала Героям фронта и тыла, установлены

ФОТО


Как мы сообщали ранее, на мемориале Героям фронта и тыла - на звезде Вечного огня - в Иванове на Шереметевском проспекте неизвестные написали фамилии и имена.

Сегодня в пресс-службе УМВД по Ивановской области нам сообщили, что лица. Сделавшие данные надписи на звезде, установлены. Авторами надписей оказались мастера, которые в 2015 году занимались реставрацией памятника.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.



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