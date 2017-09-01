В Иванове водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку

Пострадавшую доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение





ДТП случилось 3 сентября около 13.40 на проспекте Текстильщиков в областном центре. 36-летний водитель автомобиля «Опель Вектра» сбил 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть. С ушибом стопы подростка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

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