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Новости

43 минуты назад

В Иванове водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку

Пострадавшую доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение


ДТП случилось 3 сентября около 13.40 на проспекте Текстильщиков в областном центре. 36-летний водитель автомобиля «Опель Вектра» сбил 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть. С ушибом стопы подростка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.



ключевые слова: ДТП подросток наезд
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