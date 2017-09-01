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43 минуты назад
В Иванове водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку
Пострадавшую доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение
ДТП случилось 3 сентября около 13.40 на проспекте Текстильщиков в областном центре. 36-летний водитель автомобиля «Опель Вектра» сбил 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть. С ушибом стопы подростка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
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