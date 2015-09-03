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Новости

20 минут назад

В Иванове прошла акция в память о погибших детях Беслана

В Иванове на Шереметевском проспекте молодые люди провели акцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Они пришли со свечами и белыми воздушными шарами к часовне Александра Невского, был проведен поминальный молебен.
Акция проводится несколько лет подряд.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в Беслане во время праздничной линейки. Боевики в течение трёх дней удерживали в здании школы 1128 человек. В результате погибли 334 человека, в том числе 186 детей.


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