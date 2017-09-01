В Шуе у Октябрьского моста утонул человек, плывший по реке в одежде

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Сегодня около 11.00 на реке Теза в Шуе, в районе Октябрьского моста, утонул мужчина. По словам очевидцев, он плыл в одежде, доплыл до середины реки и начал звать на помощь. В том числе - кричал, чтобы вызвали полицию. Потом скрылся под водой. Спасти утопающего не успели. На берег вытащили уже бездыханное тело. Сейчас полиция выясняет, что произошло.

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