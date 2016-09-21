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48 минут назад
Кандидатов партии власти обвиняют в подкупе избирателей на выборах в Южском районе
Наблюдатели на выборах в Южском районе Ивановской области направили жалобы в прокуратуру и территориальную избирательную комиссию с требованием снять с выборов список кандидатов партии «Единая Россия» из-за нарушений избирательного законодательства.
Так, 30 августа в помещении школы села Мугреевский руководителем регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Дмитрием Платоновым при участии руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Екатерины Ширяевой первоклассникам школ поселка Мугреевское безвозмездно были вручены наборы канцтоваров и устроено чаепитие с угощением.
При этом заведующая детским садом Анна Сошникова (воспитанники которого идут в школу) и директор школы Марина Бурнакина являются зарегистрированными кандидатами от партии «Единая Россия».
30 августа в селе Талицы, в здании, где располагается избирательная комиссия № 748 (где в тот день проходило досрочное голосование) Дмитрий Платонов и Екатерина Ширяева при содействии муниципальных служащих продолжили бесплатную раздачу подарков с использованием символики партии «Единая Россия».
Воспитатель детского сада Ольга Петеримова (группа воспитанников которой стали первоклассниками) является зарегистрированным кандидатом от партии «Единая Россия»
При этой акции присутствовали сотрудники администрации, сотрудники Дома культуры, родители первоклассников.
Это не первый случай благотворительности во время избирательной кампании.
Так, 15 августа Южское отделение общественной приемной партии «Единая Россия» разместило сообщение о том, что помогло выбрать и приобрести недорогую спортивную обувь и одежду первокласснице из многодетной семьи из села Мугреевский; 29 августа – сообщение о вручении подарков к учебному году малообеспеченным семьям, в том числе маме 4-х детей и отцу, который один воспитывает 2-х детей.
Благотворительные акции были проведены во время агитационного периода выборов в Совет депутатов Талицко-Мугреевского сельского поселения, в которых партия «Единая Россия» является избирательным объединением, выдвинувшим своих кандидатов.
Решение о назначении выборов было опубликовано 20 июня 2017 года. Выборы состоятся 10 сентября 2017 года.
В соответствии с п.п. 2, 5 ст. 56 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей, т.е. вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, а также заниматься благотворительной деятельностью.
Данные нарушения в соответствие со ст. 76 указанного закона являются основанием для отмены регистрации списка кандидатов.
Теперь прокуратуре и избирательной комиссии предстоит решить, является ли раздача подарков первоклассникам, родители которых являются избирателями, подкупом избирателей.
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