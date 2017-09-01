Автомобиль на кольце автовокзала в Иванове врезался в столб и загорелся

ФОТО. ВИДЕО возгорания

3 сентября в 06:17 в МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Лежневской - на круговом движении у автовокзала в Иванове.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Имеются пострадавшие.



По словам свидетелей, автомобиль "Опель Астра" врезался в столб и загорелся. Находившихся в автомобиле молодых парней увезли на "Скорой помощи".

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