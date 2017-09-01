Жуткое ДТП в Ивановской области: один человек погиб

Второй – ранен - ФОТО





Сегодня вечером на загородной трассе Кохма-Стромихино, возле поворота на деревню Сальцево, разбился автомобиль. По свидетельству очевидцев, автомашина марки «Субару» следовала в сторону Стромихино. Обгоняя впереди идущий автомобиль, иномарка на очень большой скорости выехала на полосу встречного движения и довольно долго по ней мчалась, смещаясь в сторону левой обочины. Затем водитель «Субару», возможно, решил вернуться на свою сторону дороги, не справился с управлением и вылетел, всё также на очень большой скорости, в правый кювет. Машина перевернулась несколько раз и, кувыркаясь по зарослям борщевика, влетела в сосну.

Как выяснилось, в автомобиле находились два человека. И один из них в момент, когда автомобиль кувыркался, выпал из салона. Когда на место происшествия прибыли врачи и полиция, он был жив. Второй человек, находившийся в иномарке, погиб.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Фото: УМВД

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