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Новости

сегодня, 22:21

Жуткое ДТП в Ивановской области: один человек погиб

Второй – ранен - ФОТО


Сегодня вечером на загородной трассе Кохма-Стромихино, возле поворота на деревню Сальцево, разбился автомобиль. По свидетельству очевидцев, автомашина марки «Субару» следовала в сторону Стромихино. Обгоняя впереди идущий автомобиль, иномарка на очень большой скорости выехала на полосу встречного движения и довольно долго по ней мчалась, смещаясь в сторону левой обочины. Затем водитель «Субару», возможно, решил вернуться на свою сторону дороги, не справился с управлением и вылетел, всё также на очень большой скорости, в правый кювет. Машина перевернулась несколько раз и, кувыркаясь по зарослям борщевика, влетела в сосну.

Как выяснилось, в автомобиле находились два человека. И один из них в момент, когда автомобиль кувыркался, выпал из салона. Когда на место происшествия прибыли врачи и полиция, он был жив. Второй человек, находившийся в иномарке, погиб.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Фото: УМВД



ключевые слова: ДТП гибель
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Alexandr								
							
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  • сегодня, 22:47
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										0
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							Есть поговока: - "Лихо поедешь, - тихо понесут". Помните о ней и берегите себя и своих близких. Жизнь-то она только одна.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 22:51
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							Тот случай, когда не надо было пристегиваться								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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