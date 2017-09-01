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Жуткое ДТП в Ивановской области: один человек погиб
Второй – ранен - ФОТО
Сегодня вечером на загородной трассе Кохма-Стромихино, возле поворота на деревню Сальцево, разбился автомобиль. По свидетельству очевидцев, автомашина марки «Субару» следовала в сторону Стромихино. Обгоняя впереди идущий автомобиль, иномарка на очень большой скорости выехала на полосу встречного движения и довольно долго по ней мчалась, смещаясь в сторону левой обочины. Затем водитель «Субару», возможно, решил вернуться на свою сторону дороги, не справился с управлением и вылетел, всё также на очень большой скорости, в правый кювет. Машина перевернулась несколько раз и, кувыркаясь по зарослям борщевика, влетела в сосну.
Как выяснилось, в автомобиле находились два человека. И один из них в момент, когда автомобиль кувыркался, выпал из салона. Когда на место происшествия прибыли врачи и полиция, он был жив. Второй человек, находившийся в иномарке, погиб.
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
Фото: УМВД
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Комментарии (2)
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- Alexandrсегодня, 22:47Есть поговока: - "Лихо поедешь, - тихо понесут". Помните о ней и берегите себя и своих близких. Жизнь-то она только одна.
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- макссссегодня, 22:51Тот случай, когда не надо было пристегиваться