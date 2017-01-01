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сегодня, 19:02В Ивановской области в лесу пропала женщина с двумя детьми
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Новости
1 минуту назад
Пропавших в лесу женщину и двух детей нашли
Как мы сообщали ранее, сегодня неподалеку от деревни Липкино Ильинского района пропали три человека. Женщина с двумя детьми 14 и 16 лет ушла в лес и заблудилась. На их поиски были направлены силы полиции и МЧС.
И, как только что стало известно, заблудившихся нашли. Женщина с детьми вышли на зов сирены спасателей. С ними все в порядке, живы-здоровы.
Об этом IvanovoNews сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.
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